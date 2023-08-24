Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург может завершиться в 2028 году

Время в пути для пассажиров составит 2 часа 15 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Завершить строительство и запустить движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в 2028 году, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год", - сказал он.

Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Строительство магистрали потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, подсчитали в Минтрансе. Стоимость строительства в настоящее время оценивается в 1,7 трлн рублей.