Роспотребнадзор заявил о недопущении загрязненной продукции рыбного промысла из Японии

Ведомство ведет усиленный контроль за продукцией

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор ведет усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии с 8 июля, загрязненной продукции в РФ не допущено, сообщили в ведомстве.

"В связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзором с 8 июля 2023 года введен усиленный санитарный контроль. <…> Проведено исследование более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Поставка всей пищевой продукции в РФ из Японии разрешена только при наличии деклараций, подтверждающих соответствие нормативам, уточнили в ведомстве.

"С целью оценки воздействия последствий радиационной аварии на АЭС "Фукусима-1" Роспотребнадзор в ДФО с 2011 года проводит тщательный радиационный контроль за морепродуктами, выловленными российскими рыбопромысловыми компаниями в Тихом океане", - отмечается в сообщении.

Японские специалисты в четверг приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Работы были начаты в соответствии с изначальным планом, поскольку погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные.