Кабмин утвердил дорожную карту повышения эффективности использования земель

Премьер-министр Михаил Мишустин неоднократно подчеркивал, что в России не должно остаться заброшенных участков, границы которых даже не определены

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило план совершенствования законодательства в сфере земельных отношений.

"Распоряжение о его утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Новый план мероприятий для улучшения эффективности использования земель подразумевает разработку нескольких законопроектов. В числе ответственных - Росреестр, Минприроды, Минсельхоз, Минстрой, Минтранс, Минэнерго и Минэкономразвития. Так, в октябре 2023 года ведомства должны внести в правительство проект федерального закона, который предполагает создание новых механизмов для наполнения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями о границах земельных участков, а также данными о зарегистрированных правах на здания, сооружения и помещения.

Один из законопроектов должен закрепить в Земельном кодексе понятие "освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков", его разработкой займутся Росреестр, Минприроды, Минсельхоз, Минстрой, Минтранс, Минэнерго и Минэкономразвития. Внесение документа в правительство должно быть осуществлено в октябре 2023 года. Кроме того, Росреестр, Минцифры, Минстрой, ФАС, Казначейство России, Минфин и Минсельхоз должны разработать и представить законопроект об усовершенствовании процедуры торгов земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности. Проект закона должен быть внесен в правительство в декабре 2023 года. Росреестр, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минстрой, Минприроды, Минфин, ФАС и ряд других ведомств назначены ответственными за разработку законопроекта, посвященного установлению правил определения соразмерности площади земельных участков и расположенных на них зданий. Его внесение в правительство намечено на август 2024 года.

Отмечается, что в октябре 2023 года в правительство также должен быть представлен законопроект о возможности подготовки документов и подачи заявлений об образовании земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, через единую цифровую платформу "Национальная система пространственных данных". Проект еще одного федерального закона будет посвящен регулированию вопросов определения и изменения видов разрешенного использования земельных участков. Среди разработчиков проекта - Росреестр, Минэнерго, Минцифры, Минэкономразвития, Минстрой и Минтранс. В декабре 2023 года в кабмин должны быть представлены дополнительные предложения по совершенствованию положений Земельного кодекса, касающихся участков, ограниченных в обороте или изъятых из него. Еще один пакет предложений будет посвящен завершению разграничения государственной собственности на землю.

"Повышению эффективности использования земель правительство уделяет особое внимание. Михаил Мишустин неоднократно подчеркивал, что в России не должно остаться заброшенных участков, границы которых даже не определены", - указали в кабмине.