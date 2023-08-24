Президент Кубы: Новый банк развития БРИКС может стать альтернативой современным институтам

Мигель Диас-Канель добавил, что никто не может в настоящее время поставить под сомнение растущее влияние БРИКС на мировой арене

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС может и должен стать альтернативой современным финансовым институтам, которые уже устарели. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

"Западные страны и транснациональные корпорации создали международный порядок, который не учитывает интересы стран Глобального Юга <...>, необходимо изменить несправедливую мировую финансовую систему, которая уже устарела и не работает <...>. Новый банк развития БРИКС может и должен стать альтернативой современным финансовым институтам", - отметил кубинский лидер.

Он добавил, что никто не может на текущий момент поставить под сомнение растущее влияние БРИКС на мировой арене. "Сегодня никто не может поставить под сомнение растущее влияние БРИКС, поэтому мы, не сомневаясь, работаем над его дальнейшим расширением, которое продолжит укреплять важность и представительность объединения", - заявил он.