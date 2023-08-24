На Украине третий день подряд импортировали электроэнергию в качестве аварийной помощи

21 августа объемы такого импорта составили 2 000 МВт·ч, а 22 августа - 3 900 МВт·ч, что стало рекордным показателем

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Украина три дня подряд была вынуждена прибегать к аварийным поставкам электроэнергии из-за рубежа, что является самой дорогой мерой экстренного реагирования. Об этом свидетельствуют данные национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго".

"НЭК "Укрэнерго" [23 августа] для покрытия спроса применяла с 18:00 до 22:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1 800 МВт·ч", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Это уже третий раз, когда "Укрэнерго" информирует об аварийных поставках электроэнергии из-за рубежа. 21 августа объемы такого импорта составили 2 000 МВт·ч, а 22 августа - 3 900 МВт·ч, что стало рекордным показателем.

Дефицит электроэнергии, пояснили в "Укрэнерго", связан с возросшим потреблением и недостаточной генерацией из-за выведения на ремонт блоков многих ТЭС. В компании призвали не включать в пиковые часы мощные электроприборы. При этом 21 августа сообщалось о летнем рекорде потребления. По данным компании, в следующие два дня оно было ниже лишь незначительно.

В "Укрэнерго" отмечают, что 24 августа продолжается коммерческий импорт электричества, он запланирован из Словакии в вечерние часы.