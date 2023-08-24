Объем перевозок СУЭК на Восточном полигоне вырос на 18%

По словам директора по логистике СУЭК Дениса Рахимжанова, это связано с тем, что компания вместе с партнерами, имея площадки в семи субъектах РФ, своевременно переориентировали погрузку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Объем железнодорожных перевозок СУЭК за январь - июль 2023 года вырос на 18%. Об этом сообщил директор по логистике СУЭК Денис Рахимжанов в ходе сессии Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"СУЭК по семи месяцам этого года вышел на неплохие показатели. <...> Мы работаем на уровне более, чем 5% к прошлому году, и на дефицитном направлении на Восточном полигоне объем перевозок у нас также возрос на 18%", - сказал он.

Он отметил, что это связано с тем, что компания вместе с партнерами, имея площадки в семи субъектах РФ, своевременно переориентировали погрузку.

Ранее СУЭК прогнозировал увеличение объема перевозок угля на экспорт и внутренний рынок РФ в 2023 году примерно на 2%, до 86 млн тонн.

СУЭК - крупнейшая угольная компания России, существующая с 2001 года. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России.