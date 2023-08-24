Единственный в Балтии НПЗ Литвы увеличил прибыль за счет продаж нефтепродуктов Украине

Показатель достиг $46 млн

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Orlen Lietuva, находящийся в городе Мажейкяй и управляемый польским энергетическим концерном Orlen, добился во втором квартале текущего года увеличения прибыли до $46 млн за счет продаж нефтепродуктов на Украине. Об этом предприятие сообщило на своем сайте.

"Во втором квартале чистая прибыль Orlen Lietuva составила $46 млн. Годом ранее за тот же период предприятие понесло убытки на сумму $209 млн. Увеличение прибыли достигнуто благодаря возросшим продажам продукции Украине", - говорится в сообщении.

Во втором квартале на НПЗ Orlen Lietuva, работавшем на 89% мощности, было переработано 2,3 млн тонн нефтяного сырья. В 2022 году в течение того же периода переработка составила 1,4 млн тонн. Значительная разница связана с тем, что годом ранее на предприятии проводился капитальный ремонт оборудования.