Центробанк Турции повысил учетную ставку до 25%

Эксперты прогнозировали повышение ставки максимум до 20%

СТАМБУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку на 750 базисных пунктов, с 17,5% до 25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение турецкого ЦБ было неожиданным для большинства участников рынка. Эксперты прогнозировали повышение ставки максимум до 20%.

"Решение ЦБ свидетельствует о стремлении властей Турции стабилизировать макроэкономические показатели, его также можно рассматривать в качестве сигнала настроя правительства на борьбу с инфляцией и либерализации экономики в целом", - комментирует решение регулятора телеканал NTV.

В июне ЦБ Турции впервые с 2021 года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%. Это стало первым решением нового главы Центробанка республики Хафизе Гайе Эркан. Курс национальной валюты Турции на этом фоне обновил рекордное понижение по отношению к доллару, преодолев отметку 26 лир за $1.

По состоянию на утро четверга национальная валюта Турции торговалась в соотношении 27,21 лиры за $1. Сразу после решения ЦБ лира "выросла" до 26,64 за $1. Эксперты называют это положительной реакцией рынка на решение турецкого Центробанка.