"Россети" завершили проект усиления опор восьми магистральных ЛЭП в Дагестане

В ходе работ использовали технологию восстановления фундаментов с применением высокопрочного бетона и полимерных материалов, обеспечивающих водонепроницаемость конструкций и устойчивость к колебаниям температур

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Филиал компании "Россети" - МЭС Юга - завершил комплексный проект в Дагестане по усилению опор восьми магистральных линий электропередачи. Об этом говорится в сообщении группы.

По итогам ремонта усилено 255 фундаментов опор линий электропередачи 330 кВ в Дагестане. "Благодаря выполненным работам повышена надежность электроснабжения жителей региона, а также бытовой инфраструктуры и промышленных предприятий", - отмечается в сообщении.

"Россети" подчеркивают, что энергетики уделили особое внимание линиям, заходящим на подстанцию 330 кВ "Чирюрт", поскольку трассы ЛЭП проходят в сложной горной местности, где выше физические и климатические нагрузки. "Данный центр питания является системообразующим энергообъектом Дагестана и участвует в выдаче мощности крупнейшей гидроэлектростанции Северного Кавказа - Чиркейской ГЭС", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в ходе работ использовалась технология восстановления фундаментов с применением высокопрочного бетона и полимерных материалов, обеспечивающих водонепроницаемость конструкций и устойчивость к колебаниям температур.

Всего энергетики МЭС Юга выполнили 80% работ на ЛЭП в Дагестане в рамках годовой ремонтной кампании. "Также завершена расчистка 54 гектаров трасс ЛЭП и 18 гектаров зарослей камыша. Продолжается замена поврежденных изоляторов (смонтировано 608 из 854 единиц), установка распорок от схлестывания проводов", - отметили в компании.

О группе "Россети"

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.