Ирак и Туркмения пришли к принципиальному соглашению по вопросу импорта газа

Поставки необходимы для поддержания работы иракских электростанций

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ирак и Туркмения достигли принципиального соглашения по вопросу поставок газа, необходимого для работы иракских электростанций. Об этом сообщило министерство нефти арабской республики.

"Правительство Ирака стремится расширить перспективы сотрудничества в газовой сфере с дружественными странами, в том числе с Туркменией, - приводит заявление ведомства информационный портал Shafaq News. - На настоящий момент мы готовим меморандум о сотрудничестве, который будет подписан до конца текущего года".

"Это соглашение представляет собой важный шаг на пути расширения горизонтов сотрудничества Ирака с газодобывающими странами", - отметили в министерстве нефти Ирака.

Портал отмечает, что поставки газа из Туркмении необходимы для поддержания работы иракских электростанций, которые сейчас функционируют на топливе из соседнего Ирана.

Несмотря на заявления премьера страны Мухаммеда ас-Судани об отказе от импортного газа в течение ближайших трех лет, в настоящее время Ирак сильно зависит от поставок электроэнергии, а также топлива для своих электростанций из Ирана. Ирак ежедневно импортирует из исламской республики до 50 млн куб. м природного газа. Иран периодически снижает или полностью приостанавливает экспорт из-за внутреннего дефицита или невыполнения Багдадом финансовых обязательств. Багдад еще год назад заявил, что планирует переключить внимание инвесторов на развитие газового сектора страны, чтобы увеличить производство сжиженных углеводородных газов и дистиллятов нефти.