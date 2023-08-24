Лавров заявил, что про единую валюту БРИКС речи нет

Члены объединения сосредоточены на поиске путей не зависимых от США и их союзников расчетов, отметил глава МИД РФ

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Государства - члены БРИКС сосредоточены на поиске путей не зависимых от США и их союзников расчетов, про единую валюту объединения речи нет. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Про единую валюту никто сейчас не говорит. По крайней мере, сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой Соединенными Штатами и их западными союзниками", - сказал он.

Как указал Лавров, Запад доказал "свою способность, готовность активно злоупотреблять своим статусом эмитента резервных валют, чтобы достигать политических целей в нарушение всех правил свободного рынка, международной торговли и Всемирной торговой организации".

Министр также напомнил про проект пула резервных валют БРИКС. По его словам, это "предтеча тех шагов, которые [страны БРИКС] планируют предпринимать, - шаги по облегчению использования национальных валют, но самое главное, по формированию альтернативной платежной системы".

"Как конкретно она будет выглядеть, поручено заниматься министрам финансов и председателям центральных банков. Они должны сформировать соответствующую рабочую группу и подготовить рекомендации для глав государств к следующему саммиту в Казани", - указал Лавров.