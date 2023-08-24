24 августа, 12:03

Владимир Кобычев стал новым главой "Газпром добыча Ноябрьск"

Он работал в структурах "Газпрома" в течение 22 лет

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Генеральным директором ООО "Газпром добыча Ноябрьск" был избран Владимир Кобычев, который работал в структурах "Газпрома" в течение 22 лет. Об этом сообщает "Газпром".

С 2018 по 2023 годы занимал должность заместителя генерального директора по добыче и подготовке газового конденсата, нефти "Газпром добыча Уренгой", а затем стал заместителем генерального директора по производству.

Антон Джалябов, ранее возглавлявший компанию, назначен на должность заместителя генерального директора - главного инженера "Газпром нефти".

"Газпром добыча Ноябрьск" - 100-процентное дочернее общество "Газпрома". Основные направления деятельности: добыча и подготовка газа и газового конденсата. Производственные объекты расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. 

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