В ФПИ через три года планируют сделать демонстратор для линии связи беспилотников

Устройство планируется запустить в космос на спутнике, сообщил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований планирует в течение трех лет разработать демонстратор, позволяющий путем передачи данных по 5G контролировать беспилотники. Устройство планируется запустить в космос на спутнике, сообщил на форуме "Технопром" руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

"Еще один интересный и важный инфраструктурный проект для обеспечения аэромобильности - это спутниковое 5G. Опять же, возвращаясь к реалиям нашей страны, огромные территории совершенно не охваченные связью для беспилотников. Сейчас это решается примитивнейшим образом - по трассе движения беспилотника расставляются наземные станции. <…> Задача - создание линии 2С (линия передачи данных между дроном и пунктом дистанционного пилотирования - прим. ТАСС), технические характеристики которой уже заложены в проект спутника соответствующего. <…> [Это] позволяет командовать и управлять положением беспилотника в пространстве", - сказал он.

Планируется, что работа над проектом завершится через три года изготовлением демонстратора, который будет направлен в космос на спутнике. "Задача - "бесшовное сшитие" космического 5G, которое на данный момент у нас отсутствует, и наземного 5G, создание единого информационного пространства", - уточнил Чибисов.

Линия С2 (Command and Control) - линия передачи данных, которая обеспечивает внешнему пилоту возможности дистанционного пилотирования беспилотника в реальном времени. Такая линия является элементом обеспечения безопасности полетов БПЛА.

В конце прошлого года президент РФ поручил кабмину к 1 сентября 2023 года утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года. В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035-го. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.