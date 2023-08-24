Эксперт: БРИКС после расширения будет более заметным и активным игроком на мировой арене

Директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов считает, что объединение не будет противопоставлять себя Западу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. БРИКС после включения шести новых членов - Аргентины, Египта, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Эфиопии - изменится и будет становиться более активным игроком на мировой арене, но при этом не будет противопоставлять себя Западу. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"БРИКС будет другой, это точно. Чем больше стран, тем БРИКС представительнее с точки зрения некого незападного сообщества. Пока трудно сформулировать, что конкретно изменится в БРИКС, но явно он будет меняться скорее в сторону организации менее консолидированной, но более заметной. И активно заявляющей себя на международной арене", - отметил он.

При этом специалист не ожидает, что с включением в состав БРИКС новых членов, например, Ирана, направленность объединения станет антизападным. "Все остальные страны, они абсолютно в конфликте, прямом конфликте с Западом, не заинтересованы. Так что это не анти, а скорее альтер-Запад, попытка показать, что может быть жизнь и без участия Запада", - указал Лукьянов.

О популярности БРИКС

Как рассказал ТАСС заведующий кафедры политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, расширение БРИКС пришлось на тот период, когда мировой авторитет США как гегемона снижается. "На сегодня БРИКС празднует свою популярность на планете Земля. В тот период, когда США, позиционируя себя как гегемон и цепляясь за позиции "главного полицейского планеты", теряет свою силу, ее в свою очередь набирают форумы, где нет США. Один из них - БРИКС. Его сила характеризуется как раз тем запросом, когда государства глобального мира хотят участвовать в этом союзе, прекрасно понимая, что здесь нет США, и таких государств порядка тридцати", - сказал он.

По словам аналитика, сейчас объединение наращивает свой экономический и геополитический потенциал, что делает БРИКС более привлекательным для новых членов. "На сегодня эта площадка уже превосходит G7, конечно, теперь и по населению. Это дает право говорить о том, что незападный мир через такие формы объединения набирает свою силу и будет не по зубам G7", - добавил эксперт.

Кошкин обартил внимание, что БРИКС руководствуется методами, основанными на сотрудничестве и торговле. "Страны БРИКС откровенно нацелены на действия миролюбивого, экономического, торгового плана. Здесь нет каких-то агрессивных выпадов. Это и привлекает другие государства, когда речь идет о сотрудничестве, а не о противостоянии. В этом сила и успех БРИКС", - заключил он.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В завершении саммита стало известно о решении участников БРИКС принять Аргентину, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Эфиопию в качестве полноправных участников объединения с 1 января 2024 года.