Для резидентов ОЭЗ "Владимир" в начале 2024 года построят производственный комплекс

Его площадь составит 35 тыс. кв. м

ТАСС, 24 августа. Многофункциональный производственный комплекс для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Владимир" во Владимирской области будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2024 года, его площадь составит 35 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе торгово-производственного холдинга (ТПХ) "Русклимат".

"Строительство многофункционального производственного комплекса для размещения резидентов ОЭЗ осуществляет управляющая компания технопарка "Русклимат ИКСЭл" - ООО "АйПиДжи Клима". Корпус общей площадью 35 тыс. кв. м. будет полностью построен и введен в эксплуатацию в первом квартале 2024 года", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в общей сложности технопарк "Русклимат ИКСЭл" обеспечит инфраструктурой реализацию шести инвестиционных проектов, которые нацелены на импортозамещение, повышение локализации производства российских товаров, а также развитие промышленной кооперации. А в 2026-2027 годах начнется строительство еще одного производственного комплекса площадью 30 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года первые четыре резидента ОЭЗ запустят производства: ООО "ВентКомпонент", ООО "ИКСЭлМет", ООО "Русский Конвектор" и ООО "Мобильный дом". Общий объем инвестиций составит порядка 940 млн рублей. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе рабочего визита в Киржачский район осмотрел тестовые образцы продукции. "Создание новой ОЭЗ - это не только расширение промышленного потенциала Владимирской области, развитие экономики и наращивание производства отечественной конкурентоспособной продукции, но новые рабочие места и качественное изменение социальной инфраструктуры, которое дает жителям дополнительные удобства, а тем, кто выбирает Владимирскую область для релокации - аргументы для принятия положительного решения", - цитирует пресс-служба губернатора.

Производственная линия завода по выпуску компонентной базы для систем вентиляции, которая ранее закупалась у иностранных поставщиков, ООО "ВентКомпонент" будет установлена до конца текущего года, новое предприятие даст региону 70 новых рабочих мест и порядка 480 млн рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Завод по производству внутрипольных конвекторов отопления с медно-алюминиевым теплообменником ООО "Русский Конвектор" тоже уже приступил к реализации своего инвестпроекта.

Еще два резидента ОЭЗ - ООО "ИКСЭлМет" и ООО "Мобильный дом", статус которых подтвержден Минэкономразвития РФ, приступят к реализации своих проектов в сентябре.