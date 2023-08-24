Эксперты: количество выпущенных в РФ e-sim от сотовых операторов превысило 3 млн

По данным TelecomDaily, среди них есть как активные, так и не активные

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более трех миллионов e-sim от сотовых операторов выпущено в настоящее время, однако среди них есть как активные, так и не активные. Такую оценку привели ТАСС в информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily.

"По нашим данным, количество e-sim составляет более 3 млн", - сообщили в агентстве.

Однако среди этих e-sim есть как и активные, так и не активные. В агентстве отмечают, что новые абоненты сейчас мало подключают e-sim, поэтому "шквала спроса на них нет". "E-sim, как правило, используют для сторонних целей, то есть не как основную sim-карту - например, для размещения рекламы на маркетплейсе, чтобы не размещать свой основной номер и потом не получать на него спам. Также они используются для туризма или рабочих поездок за рубеж", - добавили в TelecomDaily.

Также абоненты периодически проводят обновление устаревших sim-карт, которые были куплены давно. Их, как напомнили эксперты, можно поменять не на физическую sim-карту, а на ее виртуальный аналог.

В пресс-службе сотового оператора "Мегафон" сообщили ТАСС, что пока не наблюдают существенного изменения в динамике подключений e-sim после введения идентификации через "Госключ", а основным и максимально превалирующим способом получения виртуальной sim-карты по-прежнему остаются салоны связи. "При этом технология призвана быть востребованной именно для дистанционного подключения в силу отсутствия пластикового носителя. Поэтому мы считаем, что способы для дистанционного подключения e-sim нужно развивать или, как минимум, делать такими же, как и для обычных sim-карт", - добавили в "Мегафоне".

В пресс-службах сотовых операторов МТС, "Билайн" и Tele2 отказались от комментариев.

Об эксперименте

Первый этап эксперимента по использованию мобильной электронной подписи через приложение "Госключ" стартовал в июле 2021 года.

С помощью приложения можно подписать договор с мобильным оператором на оказание услуг связи, а также на перенос номера, можно подтвердить свои аккаунты в агрегаторах.