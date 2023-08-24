Мишустин заявил, что РФ предлагает Армении расширять практику взаиморасчета в нацвалютах

Премьер-министр РФ заметил, что влияние на общее экономическое развитие оказывают бизнес-миссии, которые регулярно приезжают в Армению

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Россия и Армения развивают взаимодействие в сфере энергетики, мирном атоме, горнорудной промышленности, Москва предлагает ускорить работу по совместным инвестиционным проектам и расширять практику использования национальных валют во взаимной торговле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы с вами поступательно наращиваем взаимодействие в сфере энергетики, мирном атоме, в горнорудной промышленности, в транспортной логистике, есть целый ряд проектов в высоких технологиях, в цифре", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Встреча двух премьеров проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.

Мишустин заметил, что влияние на общее экономическое развитие оказывают бизнес-миссии, которые регулярно приезжают в Армению. "Мы предлагаем ускорить работу по всем нашим совместным направлениям в области инвестиционных проектов и в области экономического развития. Также крайне важно и впредь расширять использование национальных валют в общих наших проектах во взаимной торговле. Уверен, что это будет способствовать росту товарооборота и диверсификации структуры", - сказал российский премьер.