Слуцкий попросил ФАС провести проверку завышенных цен на бензин в Иркутской области

Лидер ЛДПР также призвал бороться с нечистоплотными предпринимателями, которые завышают цены на топливо

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести тщательную проверку ситуации с повышением цен на автомобильный бензин в Иркутской области. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

В письме отмечается, что, по данным Росстата, только с мая 2023 года в Иркутской области цены на автомобильный бензин значительно выросли. В зависимости от марки топлива рост составил от 3,67 рубля до 9,01 рубля за литр. "Иркутская область находится на втором месте среди регионов Сибирского федерального округа по стоимости автомобильного бензина. В результате повышения цен значительно увеличиваются расходы личных и семейных бюджетов у людей, активно пользующихся автомобильным транспортом", - добавил Слуцкий.

"Прошу вас дать поручение провести тщательную проверку по ситуации с повышением цен на автомобильный бензин в Иркутской области", - заключил политик.

Кроме того, лидер ЛДПР призвал бороться с нечистоплотными предпринимателями, которые завышают цены на топливо. "Предлагаю на таких заправках размещать наклейки: "Цена на бензин необоснованно завышена". При этом данную санкцию необходимо сделать административным наказанием и за преждевременное снятие наклеек назначать штраф. Это опыт других стран. Считаю, пора его вводить и в России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЛДПР провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, где поднимался вопрос возросших цен на бензин в регионе.