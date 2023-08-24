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Чистая прибыль "Росагролизинга" по МСФО в I полугодии выросла на 36,6%

Она составила 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Росагролизинг" по МСФО в первом полугодии 2023 года выросла на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,848 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Как сообщается в пресс-релизе, лизинговый портфель по итогам первого полугодия 2023 года вырос на 17% и составил 134 млрд рублей, что выше лизингового портфеля на конец 2022 года на 19 млрд рублей.

Процентный доход за данный период составил 7,3 млрд рублей. Основной рост процентных доходов связан с увеличением объема лизингового портфеля, чему способствовала широкая линейка продуктовых предложений и специальных акций "Росагролизинга".

В сообщении отмечается, что финансовое положение по результатам шести месяцев 2023 года оценивается как стабильное. "В планах "Росагролизинга" сохранить финансовую устойчивость и объемы поставок техники и оборудования в лизинг", - добавляется в сообщении компании.

"Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. 

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Россия
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