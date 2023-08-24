На Кубани строительное предприятие планирует внедрить бережливые технологии

Речь идет о производстве группе компаний "СтройЮгРегион", специализирующейся на строительстве, реконструкции, текущем и капитальном ремонте искусственных сооружений

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Строительное предприятие из Краснодарского края внедрит в свое производство бережливые технологии в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации после подписания предприятием соответствующего соглашения с краевым министерском экономики и региональным центром компетенций.

Речь идет о расположенном в Новороссийске производстве группе компаний "СтройЮгРегион", специализирующейся на строительстве, реконструкции, текущем и капитальном ремонте искусственных сооружений. "В ближайшее время эксперты регионального центра компетенций организуют тренинги по бережливым технологиям для сотрудников, проведут диагностику предприятия, обозначат слабые звенья в технологических процессах и разработают план по оптимизации", - пояснили в пресс-службе.

В Новороссийске на данный момент уже 17 предприятий внедряют бережливые технологии, причем лидерами среди них в части оптимизации производственных процессов являются транспортные компании. "В городе работают еще 30 потенциальных участников нацпроекта, которые отвечают критериям", - отметили в пресс-службе.

В общей сложности, бережливые технологии внедряют свыше 270 предприятий Кубани. "В помощь бизнесу разработан комплекс мер поддержки, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе компаний", - заметили в пресс-службе.

О нацпроекте

Нацпроект "Производительность труда", реализуемый в Краснодарском крае с 2018 года, направлен на формирование современной производственной культуры. "Эксперты федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать логистику, благодаря чему производительность растет без значительных капиталовложений", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве также сообщали, что за пять лет эксперты регионального центра компетенций смогли добиться на предприятиях максимальных показателей: время протекания процесса сократилось на 69%, в два раза уменьшились запасы, а выработка увеличилась на 350%. Лидерами же по внедрению принципов бережливости, по данным краевой администрации, являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство и транспорт, а также предприятия торговли.