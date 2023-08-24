Пашинян поблагодарил Мишустина за открытие новых полос на пропускном пункте "Верхний Ларс"

Премьер-министр Армении напомнил, что на КПП скапливались многокилометровые очереди

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российского премьера Михаила Мишустина за открытие новых полос на российском пропускном пункте "Верхний Ларс", и рассчитывает, что нынешняя встреча также пройдет конструктивно.

"Очень рад за эту встречу и надеюсь, сегодня у нас будет конструктивная дискуссия по вопросам повестки наших двусторонних отношений", - сказал Пашинян на встрече с Мишустиным, которая проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.

Он лично поблагодарил Мишустина за то, что были открыты новые дороги на КПП "Верхний Ларс". "В течение нашей последней встречи в Сочи вы обещали, что в скором времени откроются новые полосы на пропускном пункте "Верхний Ларс", это произошло. И это очень важное, значимое событие в наших отношениях", - сказал премьер-министр Армении, напомнив, что на КПП скапливались многокилометровые очереди. "Мы благодарны вам и еще нашим грузинским коллегам тоже, очень рады по поводу вашего сотрудничества", - отметил Пашинян.

Говоря о торговом обороте двух стран, Пашинян отметил, что в 2022 году он составил $5 млрд, а в этом году рост продолжается. "Надеюсь, что по итогам текущего года у нас будет преодолен уровень прошлого года", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что Армению и Россию связывают крепкие отношения, и выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет плодотворным. "Конечно, у нас есть очень проблематичные вопросы в региональном смысле, и мы всегда с российскими коллегами эти вопросы обсуждаем, и я уверен, что сегодня мы коснемся этих вопросов тоже", - сказал он.

В свою очередь Мишустин также обратил внимание на рост товарооборота двух стран и поблагодарил за добрые слова, связанные с КПП "Верхний Ларс". "Да, мы дали обещания, у нас и министр транспорта, руководитель таможенной службы, коллеги - Алексей Логвинович [Оверчук], все очень серьезно отнеслись, мы вообще относимся серьезно ко всем своим обещаниям и их исполняем", - сказал Мишустин.