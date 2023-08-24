В Киргизии заявили, что Казахстан препятствует свободе передвижения товаров в рамках ЕАЭС

Министерство экономики и коммерции Киргизии сообщило, что на границе были ужесточены контрольно-досмотровые мероприятия со стороны Казахстана, что замедлило пропуск грузовых автомобилей

БИШКЕК, 24 августа. /ТАСС/. Министерство экономики и коммерции Киргизии заявило о том, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Казахстанская сторона нарушает один из основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС - ограничивает свободу передвижения товаров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минэкономики. Там добавили, что 24 августа представители государственных органов Киргизии и Евразийской экономической комиссии ознакомились с ситуацией на границе.

По информации в сообщении, на границе Киргизии и Казахстана были ужесточены контрольно-досмотровые мероприятия со стороны Казахстана, что замедлило пропуск грузовых автомобилей через границу. "Подобная ситуация носит системный характер, при этом казахстанская сторона каждый раз находит разные причины, чтобы замедлить пропуск грузовых машин, следующих из Кыргызской Республики по территории Республики Казахстан", - отметили там. В Минэкономики подчеркнули, что задержка грузовиков негативно сказывается на работе предпринимателей.

23 августа пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщила, что не вводила каких-либо ограничений в пунктах пропуска на границе с Киргизией

Ранее в Погранслужбе Киргизии сообщали, что количество автомобилей в пробке на выезде с территории Киргизии в Казахстан у четырех контрольно-пропускных пунктов увеличилось до 614. Накануне у пункта пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" находилось 493 автомобиля, на месте скопления грузовых транспортных средств перед пунктом развернуты палаточные пункты помощи. В пресс-службе подчеркивали, что в понедельник с 9 утра и до 18 часов границу пересекли всего три автомобиля. Представители ведомства были намерены обсудить ситуацию с казахстанскими коллегами.