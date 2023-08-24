Товары почти на 4 млрд рублей экспортировали из Подмосковья в Белоруссию с 2020 года

По итогам прошлого года экспорт компаний Московской области в республику вырос почти на 13% по сравнению с показателями годом ранее

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Подмосковные производители товаров с 2020 года экспортировали в Белоруссию товаров на общую сумму 3,9 млрд рублей. При участии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области более 110 компаний заключили почти 150 экспортных контрактов, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"При содействии региона подмосковный бизнес экспортировал в Белоруссию товаров на 3,9 млрд российских рублей. С 2020 года при участии специалистов Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонда ВЭД) 111 компаний заключили 148 экспортных контрактов", - сказали в пресс-службе.

Так, производитель бумажной продукции из Сергиева-Посада компания "Тишьюпром" получила консультацию специалистов фонда относительно финансовых инструментов поддержки экспорта, предоставляемых Российским экспортным центром. Благодаря этому она смогла воспользоваться продуктом "Страхование отсрочки платежа МСП", с помощью которого реализовала два экспортных контракта на общую сумму 20 млн рублей с контрагентами из Белоруссии.

"Подмосковье и Белоруссия - давние и проверенные торговые партнеры. В Республику Беларусь наш регион поставляет оборудование и механические устройства, одежду, продукты питания, пластмассы, изделия из них и многое другое. Немало среди экспортеров этой продукции и тех, кто в рамках развития своей внешнеэкономической деятельности решил обратиться к поддержке региона", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе также подчеркнули, что по итогам прошлого года экспорт компаний Московской области в Республику Беларусь вырос почти на 13% по сравнению с показателями годом ранее. За пять лет экспорт вырос на 54,37%, достигнув максимального значения.