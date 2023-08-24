В Волгоградской области намерены создать центр по разработке биологической защиты растений

В пресс-службе администрации региона сообщили, что центр будет заниматься разработкой микробиологических технологий и внедрением их в практику, а также научным, методическим сопровождением для развития АПК

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Центр по разработке биологической защиты растений для развития АПК создадут в Волгоградской области, такое решение принял губернатор региона Андрей Бочаров, сообщили в пресс-службе администрации области.

"Направление, связанное с биологической защитой растений, - наиважнейшее. Мы приняли решение о создании на территории региона инновационного комплекса [Центра биологизации органического земледелия] - сейчас стадия проектных решений", - цитирует пресс-служба Бочарова с уточнением, что центр будет заниматься разработкой микробиологических технологий и внедрением их в практику, а также научным, методическим сопровождением для развития АПК.

Разработки нового центра будут востребованы как волгоградскими овощеводами, так и аграриями других регионов страны. В администрации региона добавили, что в настоящее время готовится проект будущего учреждения, он будет сдан до 2024 года. Строительство центра планируется в четыре этапа, в настоящее время его сроки прорабатываются. Основой для старта работы проекта станут достижения и наработки предприятия "Заря", где уже используют естественную, экологичную и эффективную альтернативу пестицидам - энтомофаги, а также шмелей для опыления растений.

По данным администрации Волгоградской области, регион занимает одну из лидирующих позиций в России по производству агропродукции. Удерживать высокую планку, даже несмотря на экстремальную жару летом и морозы зимой, позволяет внедрение современных технологий, опора на научные достижения. Развитию способствует государственная поддержка аграриев, проектов строительства оросительных систем, перерабатывающих площадок.