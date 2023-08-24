В МВФ сообщили о рекордных субсидиях на ископаемое топливо в мире в 2022 году

По данным фонда, они достигли $7 трлн, из них $420 млрд пришлись на Россию

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Суммарные субсидии на ископаемые виды топлива в мире в 2022 году достигли рекордного показателя - $7 трлн, из них $420 млрд пришлись на Россию. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

"Субсидии на ископаемое топливо выросли до рекордных $7 трлн в прошлом году, поскольку правительства поддерживали потребителей и бизнес в период резкого повышения стоимости энергоносителей", - отмечается в документе. По версии специалистов фонда, повышение было связано с "экономическим восстановлением после пандемии" коронавируса и проведением РФ специальной военной операции на Украине. Согласно приведенным данным, в 2022 году на долю Китая пришлись $2,2 трлн из общего объема субсидий. Далее идут США ($760 млрд), Россия ($420 млрд), Индия ($350 млрд) и страны ЕС ($310 млрд).

"В то время как мир борется за то, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 1,5 градуса Цельсия, а части Азии, Европы, а также Соединенные Штаты страдают от сильной жары, субсидии на нефть, уголь и природный газ обходятся в стоимость, которая эквивалентна 7,1% мирового валового внутреннего продукта, - подчеркнули в МВФ. - Это больше, чем правительства тратят ежегодно на образование (4,3% мировых доходов) и примерно две третьих от того, что они расходуют на здравоохранение (10,9%)".

Согласно приведенным данным, в мире "субсидии на ископаемое топливо выросли на $2 трлн за последние два года". По оценкам фонда, в 2021 году этот показатель составлял почти $6 трлн. В последующие годы, согласно прогнозам МВФ, может иметь место дальнейший рост.

"Если бы правительства отменили явные субсидии и ввели корректирующие налоги, цены на топливо повысились бы. Это привело бы к тому, что компании и домохозяйства учли бы экологические издержки, принимая решения о потреблении и инвестициях, - полагают специалисты фонда. - В результате значительно сократились бы выбросы углекислого газа в мире, стал бы чище воздух, было бы меньше легочных и сердечных заболеваний, расширились бы бюджетные возможности правительств".

"В свете снижения мировых цен на энергоносители и увеличения объемов выбросов наступил подходящий момент для постепенной отмены явных и неявных субсидий на ископаемое топливо, чтобы планета была более здоровой и стабильной", - полагают в МВФ.