Международные резервы РФ за неделю снизились до $579,5 млрд

По данным ЦБ на 11 августа, этот показатель составлял $585,8 млрд

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 18 августа 2023 года составили $579,5 млрд, снизившись за неделю на $6,3 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 18 августа составил $579,5 млрд, сократившись за неделю на $6,3 млрд, или на 1,1%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 11 августа, объем резервов составлял $585,8 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.