В перечень товаров в рамках инициативы, в частности, вошли отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень - зима 2023-2024

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Детский мир" зафиксировал предельные цены на школьные товары, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

"Детский мир" зафиксировал предельные цены на школьные товары. Инициатива реализована по предложению ФАС России для повышения доступности таких товаров перед началом нового учебного года", - сообщает ведомство.

В перечень товаров в рамках инициативы вошли отдельные позиции школьной формы и одежды сезона осень - зима 2023-2024, а также канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества.

ФАС указывает, что по некоторым категориям ретейлер даже существенно снизил цены для потребителей. "В частности, стоимость одной из моделей рюкзаков с пеналом оказалась вдвое ниже, чем в 2022 году", - приводит пример служба.

Кроме того, добавляет ФАС, на фоне сезонного увеличения спроса "Детский мир" сообщил службе о сохранении минимальных цен на товары школьного ассортимента на уровне 2021 года.

Ведомство также указывает, что ретейлер соблюдает все ранее взятые на себя добровольные обязательства. "К ним относятся ограничение наценок на ряд позиций в категории "товары народного потребления" на уровне не выше 20%, а также фиксация цен на отельные позиции товаров в категориях "одежда" и "обувь" на уровне января 2022 года. ФАС России продолжит контролировать соблюдение "Детским миром" всех вышеперечисленных добровольных обязательств", - говорится в сообщении.