24 августа, 13:09
Саммит БРИКС - 2023

В Иране намерены оказать странам БРИКС поддержку в области энергетики

Как отметили в парламенте страны, Иран может поставлять топливо и другие энергоресурсы членам объединения

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заверил лидеров стран БРИКС, что исламская республика окажет членам группы поддержку в сфере энергетики. Об этом сообщил член комиссии Меджлиса (парламента) Ирана по энергетике Рамазан Али Сангдовини.

"На недавней встрече с [лидерами] стран БРИКС президент пообещал сообществу и всем его членам полную поддержку в том, что касается [поставок] топлива, энергетики, транзита и обучения работников", - цитирует его иранское агентство Tasnim. Он добавил, что Иран, обладая огромными ресурсами, может поставлять топливо и другие энергоресурсы членам БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. 

Теги:
ИранРаиси, ЭбрахимСаммит БРИКС - 2023
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