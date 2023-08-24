На Ставрополье намерены расширить маршрутную сеть аэропортов на 43% за три года

По прогнозу властей региона, общий пассажиропоток аэропортов края в 2023 году достигнет 4,7 млн человек

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья рассчитывают расширить до 70 направлений маршрутную сеть аэропортов края за три года, сообщили журналистам в правительстве региона. Таким образом маршрутная сеть расширится на 43%.

"Чем больше будет точек доступа к Кавминводам и Ставрополю, тем проще будет развивать туристическую отрасль. Рассчитываю, что на протяжении ближайших трех лет мы продолжим субсидирование авиасообщения, чтобы довести маршрутную сеть, которая будет напрямую связывать Ставрополье с другими регионами России, хотя бы до 70 направлений", - цитирует главу края Владимира Владимирова управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

По данным правительства Ставрополья, маршрутная сеть аэропортов края выросла с 30 до 49 направлений за последние три года. Более трети направлений субсидируются за счет бюджета для обеспечения устойчивого пассажиропотока.

В Ставропольском крае находятся два международных аэропорта - в Ставрополе и Минеральных Водах. Рейсы выполняют 24 авиакомпании. В первом полугодии аэропорт Ставрополя принял 255,2 тыс. пассажиров. Аэропорт Минеральных Вод, который является крупнейшим на Северном Кавказе, принял 2 млн 282 тыс. пассажиров. По прогнозу властей региона, общий пассажиропоток аэропортов края в 2023 году достигнет 4,7 млн человек.