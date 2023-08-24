24 августа, 13:23

Доллар и евро резко упали по отношению к турецкой лире после решения ЦБ поднять ставку

Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку до 25%

АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Доллар и евро резко потеряли более 6% по отношению к турецкой лире после решения Центробанка значительно поднять ключевую ставку.

Как свидетельствуют данные онлайн-торгов на валютной бирже, доллар упал на 6,3% с 27,2 лир на момент открытия торгов до 25,5. Евро теряет около 6,1%, снижаясь с начального уровня в 29,5 до 27,3 лиры за единицу европейской валюты. Биржевые торги будут продолжаться еще около часа, и по мнению местных аналитиков, иностранная валюта еще может отыграть немного у лиры, но закроется все равно с падением.

Центральный банк Турции в четверг повысил ключевую учетную ставку на 750 базисных пунктов, с 17,5% до 25%. Такое решение регулятора стало неожиданным для большинства участников рынка, ожидавших повышения ставки в более консервативном ключе. 

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