Доля квалифицированных работников в Москве составляет более 95%

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, спрос на квалифицированные кадры в городе будет только увеличиваться

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Квалифицированные работники в Москве составляют более 95% от общей численности рабочей силы. Об этом сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, если брать реальную структуру экономики Москвы за последние пять лет, то самый большой рост с 2016 по 2021 год показал финансовый сектор - его доля в структуре ВРП Москвы выросла на три процентных пункта. Значительно увеличились доли обрабатывающих производств - на 2,7 и информационных технологий - на 1,8 процентного пункта.

"Эти высокотехнологичные отрасли продолжат рост и в дальнейшем, а значит спрос на квалифицированные кадры будет только увеличиваться. При этом уже сейчас квалифицированные работники в Москве составляют более 95% от общей численности рабочей силы. Из них более 50% приходится на высококвалифицированные кадры, что на 18 процентных пунктов выше среднероссийского уровня", - сказала Багреева в рамках Московского урбанистического форума.

Она отметила, что такая структура экономики определяет ключевую задачу города - создание благоприятной среды для развития бизнеса, "выращивания" и привлечения кадров. На практике это означает реализацию проектов по созданию объектов инфраструктуры и общественных пространств, благоустройству территорий города. Для таких проектов Москва сохраняет высокую долю бюджета развития - в 2022 году она составила 40%. Повышение отдачи от этих средств обеспечивается за счет их перераспределения внутри самого бюджета развития, направляемого на запуск новых проектов.

Каждый проект развития - это не просто создание благоприятной городской среды, это еще и повышение инвестиционной привлекательности и капитализации территории. Например, вокруг объектов транспортной инфраструктуры строится жилье и социальные объекты, создаются новые рабочие места. По оценкам Департамента экономической политики и развития Москвы, на один рубль бюджетных инвестиций в столице приходится в среднем 3,7 рубля частных капиталовложений. По отдельным проектам этот показатель может быть еще выше, подчеркнула министр.