СТМ планирует заключить долгосрочные контракты с РЖД в IV квартале 2023 года

По словам замгендиректора группы "Синара" Антона Зубихина, горизонт планирования выбран до 2035 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. "Синара - транспортные машины" планирует заключить долгосрочный контракт на поставку подвижного состава с РЖД в IV квартале 2023 года, сообщил журналистам замгендиректора группы "Синара" Антон Зубихин в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Могу отметить, что благодаря руководству и поддержке "Российских железных дорог" за последние три месяца уже исходя из балансов парков сформированы планы и возможности производства локомотивов, путевой техники, электропоездов. Горизонт планирования выбран до 2035 года, собственно говоря, мы ожидаем, что в ближайшее время будут обсуждения в правительстве с точки зрения периода заключения контракта. И надеемся, что в IV квартале мы заключим все эти долгосрочные договоры", - сказал он.

Ранее СТМ сообщала, что обсуждает с холдингом "Российские железные дороги" долгосрочный контракт на 10 лет на поставку подвижного состава.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.