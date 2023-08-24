Как подчеркнул замгендиректора группы "Синара" Антон Зубихин, СТМ находится на стадии обсуждения контракта с РЖД на серийную поставку электропоездов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. "Синара - транспортные машины" (СТМ) планирует выпустить прототип высокоскоростного электропоезда в 2027 году, сообщил журналистам замгендиректора группы "Синара" Антон Зубихин в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

"Мы планируем в 2027 году выпустить прототип электропоезда и направить его на испытания", - сказал он.

Зубихин подчеркнул, что СТМ находится на стадии обсуждения контракта с РЖД на серийную поставку электропоездов.

Ранее замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщил, что завершить строительство и запустить движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется в 2028 году.

Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Строительство магистрали потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, подсчитали в Минтрансе. Стоимость строительства в настоящее время оценивается в 1,7 трлн рублей.