СТМ в 2028-2032 годах планирует произвести 50 электропоездов для ВСМ Москва - Петербург

"Синара - транспортные машины" намерена построить в Москве завод по производству высокоскоростных поездов, сообщил замгендиректора группы Антон Зубихин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. "Синара - транспортные машины" (СТМ) с 2028 по 2032 год планирует произвести 50 высокоскоростных электропоездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам замгендиректора группы "Синара" Антон Зубихин в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение. Экспо".

"В соответствии с параметрами проекта с целью запуска с 2028 года по 2032 год должны быть поставлены 50 восьмивагонных электропоездов. Но объем этой партии может быть до 75 поездов. Это только на ВСМ Москва - Питер 50 поездов", - рассказал он.

При этом Зубихин подчеркнул, что потребность в электропоездах - больше. Обсуждается поставка только на магистраль между столицами в связи с тем, что для нее уже разработаны проектная документация и технико-экономическое обоснование.

Он отметил, что СТМ планирует построить в Москве завод по производству высокоскоростных поездов. Его строительство должно начаться в 2024 году.

"Тут же все от заказа [зависит], поэтому сейчас, на данный момент, мы обсуждали базовый заказ на 50 электропоездов для того, чтобы создать завод. С точки зрения окупаемости инвестиций в создание завода требуется партия из 50 поездов", - уточнил Зубихин.

Время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Строительство магистрали потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, подсчитали в Минтрансе. Стоимость строительства в настоящее время оценивается в 1,7 трлн рублей.