Премьеры стран ЕАЭС начали заседание межправсовета

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Армению с двухдневным визитом

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России - начали заседание межправсовета. Мероприятие проходит в городе - горном курорте Цахкадзор в 50 км от Еревана.

Как сообщалось ранее, на повестке дня - вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Также премьеры обсудят дальнейшее совершенствование правовых механизмов в объединении, укрепление существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживание контактов с потенциальными партнерами.

Заседание межправсовета проходит под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг прибыл в Армению с двухдневным визитом.