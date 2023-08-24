Мишустин: страны ЕАЭС продолжат выступать надежными поставщиками сельхозтоваров

Глава кабмина РФ напомнил, что союз занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Тема продовольственной безопасности приобретает все большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на мировые рынки, при этом страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступали и будут выступать надежными поставщиками сельхозтоваров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС.

"Речь идет о продовольственной и энергетической безопасности - эта тема приобретает все большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на глобальный рынок, которые мы наблюдаем", - отметил он.

Глава кабмина РФ напомнил, что союз занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции. "Выпуск сельхозпродукции стабильно увеличивается. По итогам прошлого года рост достиг почти 9,5%, в первом полугодии текущего - приблизился к 3%. Страны "пятерки" будут и дальше выступать надежными поставщиками сельхозтоваров на внутренний и внешний рынки", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, промышленное производство в ЕАЭС за I полугодие 2023 года выросло на 3%.

"Мы сделали ряд серьезных шагов для углубления промышленной кооперации, чтобы наладить выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. За первые шесть месяцев года промпроизводство в союзе выросло почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что страны "пятерки" "способны добиться больших результатов". "Рассчитываем, что этому послужит запуск в скором времени наднациональных механизмов финансирования перспективных проектов за счет союзного бюджета", - добавил он.

Глава кабмина РФ также обратил внимание, что страны ЕАЭС полностью обеспечивают себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией. "Важно совместно развивать геологоразведку и инфраструктуру, необходимую для стабильного, бесперебойного снабжения людей и бизнеса этими ресурсами", - продолжил Мишустин.

Отдельное внимание он уделил раскрытию технологического и промышленного потенциала. Ранее президент России Владимир Путин предложил объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики, такие, как автомобильная и химическая промышленность, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, альтернативная энергетика, микроэлектроника, авиа- и судостроение, цифровые экосистемы, фармацевтика, биотехнологии и семеноводство, перечислил председатель правительства.

В числе прочего, указал он, особое значение имеет развитие транспортно-логистической инфраструктуры, бесшовных и безопасных международных транспортных коридоров. "Решение этой задачи входит в число приоритетов российского председательства [в ЕАЭС в этом году]", - подчеркнул Мишустин. "Считаем необходимым плотно координировать наши усилия по совершенствованию пассажирского и грузового сообщения, внедрению электронных товаросопроводительных документов, продвижению новых инфраструктурных проектов", - пояснил он.

Гуманитарные связи

На фоне всех этих задач для каждого из государств ЕАЭС самым ценным был и остается человеческий капитал, заявил Мишустин. В связи с этим, убежден он, важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни граждан, которая будет базироваться на экономике знаний. "Добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в области образования, здравоохранения, госуправления, через совместные проекты в сфере науки, культуры, спорта и туризма, чтобы выйти на более высокий уровень интеграционного взаимодействия", - заключил премьер-министр России.