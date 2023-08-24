24 августа, 14:06,
обновлено 24 августа, 14:08

Мишустин заявил, что большинство взаиморасчетов в ЕАЭС происходит в нацвалютах

Премьер-министр РФ отметил, что 80% банков "пятерки" подключились к системе передачи финансовых сообщений

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) последовательно наращивают расчеты в национальных валютах, кроме того, 80% банков "пятерки" подключились к системе передачи финансовых сообщений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета союза.

"Сейчас большинство взаимных расчетов проходит в национальных валютах. К системе финансовых сообщений подключено 80% банков государств "пятерки", - сказал он.

"Предлагаем на основе национальных валют развивать общее платежное пространство, внедрять евразийскую систему рейтингов. Таким образом мы улучшим инвестиционный климат, повысится безопасность расчетов и устойчивость наших экономик", - добавил Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация