Белорусский МАЗ заинтересовался локализацией сборочного производства в ДНР

С властями российского региона также были достигнуты договоренности о поставках продукции завода, сообщил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. "Минский автомобильный завод" (МАЗ) заинтересован в открытии собственного сборочного производства на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того, с властями российского региона были достигнуты договоренности о поставках продукции завода, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"У нас большая потребность в замене автопарка. И в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, и в сфере пассажирских перевозок. Договорились с руководством МАЗа не только о поставках техники. Наших белорусских партнеров заинтересовало предложение о локализации части сборочного производства на территории нашей республики", - написал Солнцев по итогам визита на завод.

Он уточнил, что в настоящее время номенклатура продукции Минского автозавода превышает 400 моделей, модификаций и комплектаций большегрузной автомобильной, также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.