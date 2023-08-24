Пашинян заявил об успешном развитии ЕАЭС

По словам премьера Армении, страны-члены союза в настоящее время работают над предоставленным РФ проектом "Петербургская декларация"

ЦАХКАДЗОР, 24 августа. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), несмотря на сложную международную ситуацию, успешно развивается. Об этом заявил глава правительства Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Межправсовета ЕАЭС, проходящем в армянском курортном городе Цахкадзоре.

"Я должен подчеркнуть, что в целом несмотря на все вызовы и сложную международную ситуацию ЕАЭС хорошо развивается, товарооборот внутри ЕАЭС стабильными темпами растет, и это один из немногих позитивных нюансов по поводу наших региональных дел. Но экономика очень важна, и мы сейчас сконцентрированы на выполнении стратегии развития ЕАЭС на 2020-2025 годы", - сказал он.

Пашинян добавил, что страны-члены в настоящее время работают над предоставленным РФ проектом "Петербургская декларация". "Есть позитивная атмосфера по поводу проекта, есть вопросы, которые необходимо обсуждать. Есть нюансы, где позиции стран-членов немного разные, но есть возможность найти развязки, коллеги настроены очень позитивно", - добавил он.

По словам главы армянского кабмина, принципиальную важность имеет создание общего рынка газа и координация кредитно-финансовой политики стран - участниц ЕАЭС.