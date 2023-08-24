Кондратьев сообщил, что число самозанятых жителей Кубани с начала 2023 года выросло на 35%

Губернатор Краснодарского края также отметил, что их количество превысило 390 тыс. человек

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Число самозанятых жителей Краснодарского края с начала текущего года выросло на 35% и превысило 390 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Число самозанятых в Краснодарском крае превысило 390 тыс. человек - это на 35% больше, чем в начале 2023 года, наряду с малым и средним бизнесом сегодня они являются элементом стабильной экономики", - сказал Кондратьев.

Он напомнил, что эта категория лиц может развивать свое дело во многих отраслях экономики и для них властями региона предусмотрены преференции по аренде помещений, льготные займы и кредиты краевых фондов, бесплатные рабочие места в коворкингах, поддержка при регистрации торговых знаков, помощь в реализации товаров и услуг, обучение и консультации.

В частности, как пояснили в пресс-службе краевой администрации, в региональном фонде микрофинансирования, созданном властями Кубани в рамках долгосрочной краевой целевой программы, действует специальный микрозайм "Самозанятый". "Его предоставляют в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. рублей сроком от 3 до 36 месяцев с процентной ставкой от 1% до 3% годовых, фонд по поручению властей региона выступает поручителем, оказывает услуги по составлению бизнес-плана и продвижению продукции на маркетплейсах", - уточнили в пресс-службе. Здесь также напомнили, что Кубань является лидером в Южном федеральном округе по количеству самозанятых.