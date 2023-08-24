Банк БРИКС планирует выпустить облигации на сумму $6 млрд в 2023 году

Четверть из них будет номинирована в юанях, сообщил финансовый директор НБР Лесли Маасдорп

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС намерен в этом году выпустить ценные бумаги в общей сложности на сумму $6 млрд, четверть из которых будет номинирована в юанях. Об этом сообщил финансовый директор НБР Лесли Маасдорп южноафриканскому порталу Business Report на полях 15-го саммита БРИКС.

"У нас есть годовой план финансирования, и в этом году мы намерены выпустить [облигации] в общей сложности на сумму $6 млрд, четверть из которых будет в номинирована в юанях", - отметил Маасдорп. Он указал, что в апреле НБР уже выпустил ценные бумаги в долларах на сумму $1,25 млрд, а также в юанях на сумму $1,3 млрд, "так что теперь [банку] нужно выпустить еще больше облигаций, чтобы выполнить поставленную задачу".

Маасдорп также высоко оценил работу действующего главы НБР, экс-президента Бразилии (2011-2016) Дилмы Руссефф. Он выразил надежду, что под ее руководством банку БРИКС удастся расширить свою деятельность за пределами китайского фондового рынка.

15 августа НБР впервые разместил на рынке Южно-Африканской Республики (ЮАР) бонды на сумму в 1,5 млрд рандов (около $77,9 млн). Эта эмиссия получила самый высокий рейтинг на местном рынке с 2015 года. Также это стало первым выпуском бондов НБР в местной валюте за пределами Китая, где находится штаб-квартира банка.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в Форталезе в июле 2014 года. Его цель - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За годы своей работы банк одобрил 98 проектов в общей сложности на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство. Штаб-квартира НБР располагается в Шанхае.