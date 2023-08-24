Продюсеры попросили Собянина ввести в двух кинопарках Москвы систему налоговых возвратов

Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов отметил, что подобная практика распространена во всем мире и станет одной из дополнительных мер поддержки этих киноплощадок

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Специальные налоговые режимы, в частности, система рибейтов - возмещение затрат киностудиям во время съемок фильма - на территориях двух столичных зонах производства кино в районе Юрово и на Рязанском проспекте помогли бы привлечь кинематографистов на эти площадки. С таким предложением к властям Москвы обратился председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

"На днях мы поедем на натурную площадку в Юрово, которая [создана] по инициативе [мэра Москвы Сергея] Собянина. <...> Там после пары лет раскачки быстро возник такой киногород, кинопарк. Еще один проект в Москве, на Рязанке (на Рязанском проспекте - прим. ТАСС), совершенно точно оформится в ближайшее время в креативный кинокластер. Мы попросим у Сергея Семеновича ввести какие-то специальные налоговые режимы для этих двух зон. Даже не налоговые, а связанные с темой рибейтов, чтобы производство на этих территориях предполагало возврат части инвестиций, которые кинопродюсеры вкладывают в работы на этих территориях", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Сельянова, подобная практика распространена во всем мире и станет одной из дополнительных мер поддержки этих киноплощадок, которые он назвал визитной карточкой московской индустрии. "Можно еще что-то другое придумать, главное, дать этим площадкам дополнительную привлекательность", - добавил продюсер.

Рибейт предполагает возмещение из бюджета региона части затрат, которые производители кинофильмов понесли во время съемок на его территории. По данным АПКиТ, 14 субъектов России на сегодняшний день оказывают финансовую поддержку кинокомпаниям в виде компенсаций части затрат на съемки. Среди них Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская области, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский края, Санкт-Петербург и другие.