Оверчук заявил, что взаимодействие ЕАЭС и БРИКС должно развиваться

Вице-премьер РФ напомнил, что в БРИКС все более предметно начинают обсуждаться экономические вопросы, в том числе вопросы по единой валюте

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Взаимодействие Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со странами БРИКС должно развиваться. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам внеочередного заседания Евразийского межправительственного совета.

"Мы в проекте декларации (о дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС - прим. ТАСС) также указываем на необходимость развития взаимодействия между этими форматами", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сопряжения объединений.

Оверчук напомнил, что в БРИКС, которое "находится на пути институционализации", все более предметно начинают обсуждаться экономические вопросы, в том числе вопросы по единой валюте. "В этом смысле ЕАЭС как экономический союз идет впереди. И многие вопросы экономической интеграции и реализации четырех свобод, которые провозглашены в нашем большом договоре ЕАЭС - это свободы перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, - все это очень хорошие наработки, - отметил Оверчук. - ЕАЭС служит очень хорошим примером. Мы здесь отрабатываем очень хорошие модели взаимодействия стран и те механизмы, которые мы вырабатываем в экономике прежде всего, будут, я думаю, использоваться и БРИКС. В этом есть хорошая перспектива".

Отработанные в ЕАЭС модели экономической интеграции могут в будущем пригодиться в БРИКС, заявил вице-премьер РФ.

"БРИКС - это объединение, которое находится на пути институционализации. Более предметно начинают обсуждаться экономические вопросы, в том числе вопросы по валюте БРИКС поднимаются. <…> В этом смысле ЕАЭС как экономический союз идет впереди. И многие вопросы экономической интеграции и реализации четырех свобод, которые провозглашены в нашем большом договоре ЕАЭС - это свободы перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, - все это очень хорошие наработки. ЕАЭС служит очень хорошим примером, - отметил Оверчук, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сопряжения объединений. - Мы здесь отрабатываем очень хорошие модели взаимодействия стран и те механизмы, которые мы вырабатываем в экономике прежде всего, будут, я думаю, использоваться и БРИКС. В этом есть хорошая перспектива".

Государства - члены ЕАЭС поддержали представленную Россией идею о подготовке декларации с основными задачами интеграции в рамках объединения, отметил Оверчук.

По его словам, на встрече стороны обсудили проект документа, и премьеры представили мнение глав государств по российскому предложению. "В целом все главы государств поддерживают идею Российский Федерации о том, что такой стратегический документ нужен, и он должен определять основные приоритеты, на которых сфокусируется Евразийский экономический союз на эту перспективу", - сказал вице-премьер.

Как пояснил Оверчук, в числе таких интеграционных приоритетов определены вопросы продовольственной и энергетической безопасности, транспортно-логистической связанности, взаимодействия с другими странами и объединениями - в первую очередь с Шанхайской организацией сотрудничества, БРИКС, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии - вопросы расширения зон свободной торговли, промышленной кооперации и технологического суверенитета. "В принципе все главы правительств согласились или обозначили эти приоритеты", - заключил заместитель председателя правительства.

Он отметил, что проект декларации о развитии интеграции до 2045 года представляет ЕАЭС как объединение, в которое будут стремиться и другие государства. "В проекте декларации, который сейчас предложен, есть фраза о том, что союз держит двери открытыми, но конкретные [претендующие на вступление] страны не называются", - указал Оверчук.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС заявил, что российская сторона предлагает членам объединения подготовить к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета декларацию с основными задачами интеграции.