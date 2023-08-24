Lamoda планирует открыть свою сеть магазинов спортивных товаров

Идут переговоры об аренде торговых площадей в более чем 20 городах России, сообщили в компании

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Онлайн-платформа Lamoda планирует открыть собственную сеть офлайн-магазинов спортивных товаров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Lamoda планирует <...> открыть сеть магазинов под собственным брендом. Открытие собственной розничной сети позволит компании расширить присутствие на рынке спортивных товаров", - рассказали в пресс-службе.

Компания в течение следующих трех лет планирует открыть около 300 магазинов, идут переговоры об аренде торговых площадей в более чем 20 городах России. "В частности, ряд торговых точек будет располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas", - добавили в Lamoda.

При этом планируется, что до 50 новых магазинов начнут работу до конца года. Ассортимент будет включать популярные на площадке модели от крупных международных брендов, товары локальных марок, а также производителей из стран Азии.

"За последний год структура рынка fashion полностью изменилась, и мы стремимся своевременно корректировать наши бизнес-модели. Спортивная одежда и обувь является одной из наиболее популярных категорий на Lamoda, и мы продолжаем поддерживать широкий ассортимент таких товаров", - отметил гендиректор Lamoda Максим Гришаков, слова которого привели в компании.

Lamoda - онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и lifestyle. Компания основана в 2011 году. На платформе представлено более 10 млн товаров от 4 тыс. мировых и локальных брендов.