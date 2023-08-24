В ВТО считают маловероятным рост мировой экономики в III квартале 2023 года

Секретариат Всемирной торговой организации, несмотря на это, отметил, что во II квартале положение в сфере торговли товарами улучшилось по сравнению с предшествующими тремя месяцами

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Устойчивый рост мировой экономики в III квартале текущего года маловероятен, хотя во II квартале положение в сфере торговли товарами улучшилось по сравнению с предшествующими тремя месяцами. С таким прогнозом выступил в Женеве секретариат Всемирной торговой организации (ВТО), обративший внимание на сохраняющийся слабый уровень экспортных заказов.

Секретариат ссылается на новые данные применяемого в ВТО для анализа ситуации на мировом рынке индикатора - "Барометра торговли товарами". Он составляет сейчас 99,1 пункта по 100-балльной шкале, что выше уровня, который был зафиксирован в мае нынешнего года (95,6 пункта) и в марте (92,2). Как отметили в этой связи в секретариате ВТО, это говорит о том, что объем торговли товарами "увеличился во втором квартале после двух кварталов снижения". Вместе с тем "устойчивое восстановление экономики в III квартале и в последующий период маловероятно, пока компонент экспортных заказов барометра (основанный на индексах менеджеров по закупкам) остается слабым", считают эксперты.

Большинство индикаторов барометра остаются ниже базовой линии в 100 пунктов. Это относится к экспортным заказам (97,6 пункта), контейнерным перевозкам (99,5), авиаперевозкам (97,5), торговле сырьем (99,2) и компонентами электроники (91,5). Исключением является только индекс, характеризующий торговлю продукцией автомобилестроения (110,8 пункта), который "решительно поднялся выше тренда". "Рост экспорта автомобильной продукции способствовал более высокому, чем ожидалось, увеличению ВВП Японии в первой половине 2023 года, - отметили в ВТО. - Экспорт автомобилей также был редким источником силы для китайской экономики, которая в последние месяцы изо всех сил стремилась набрать обороты".

"Барометр торговли товарами", как пояснили в организации, отражает "в реальном времени траекторию торговли товарами относительно недавних тенденций". Это главный индикатор, сигнализирующий об изменении роста мировой торговли за два-три месяца до публикации статистики об объеме торговли. Если индикатор равен 100 пунктам, это означает, что ожидаемое "развитие торговли соответствует недавним тенденциям". Индикатор выше 100 пунктов дает основания прогнозировать ускорение роста торговли, ниже - ослабление темпов.