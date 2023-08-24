"Соллерс" планирует поставлять автомобили Argo в Белоруссию

Сборочное производство этой модели стартовало в конце ноября 2022 года на заводе в ОЭЗ "Алабуга"

ЕЛАБУГА /ТАТАРСТАН/, 24 августа. /ТАСС/. "Соллерс" планирует начать поставки легких коммерческих автомобилей Argo в Белоруссию. Об этом журналистам сообщил директор по продажам и маркетингу "Соллерс Алабуга" Марат Шарапов.

"В Республику Беларусь мы планируем поставлять автомобили Argo, планируем организовать дистрибуцию в эту страну", - сказал он.

Сборочное производство модели Argo (как и модели Atlant) стартовало в конце ноября 2022 года на заводе компании "Соллерс" в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). Продажи начались в декабре 2022 года. В мае текущего года компания перенесла производство Argo на площадку УАЗа, где стартовала сборка модели. В ближайшее время на Ульяновском заводе начнется производство модели уже по полному циклу, включая сварку, окраску кабины и сборку грузовика Argo.