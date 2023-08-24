В Москве около 900 га земли передали инвесторам в аренду за семь лет

Для строительства объектов в рамках МаИП город предоставляет инвесторам земельные участки в аренду без проведения торгов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили инвесторам около 900 га земли за последние семь лет в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом сообщил на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Реализация масштабных инвестпроектов позволяет создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места. Значительная часть объектов, которые возводятся в рамках МаИП, - это учреждения образования, спорткомплексы, медицинские центры и предприятия. С 2016 года город предоставил застройщикам около 900 га земли для реализации 588 проектов", - сказал Ефимов.

Отмечается, что для строительства объектов в рамках МаИП город предоставляет инвесторам земельные участки в аренду без проведения торгов. Договоры заключаются на пять лет, в течение которых застройщики должны завершить реализацию проектов.

"С начала 2023 года с застройщиками и инвесторами заключили 39 договоров аренды на 69,7 га земли. Так, в рамках МаИП они возведут девять объектов образования для более чем 4 тыс. школьников и дошкольников, 10 многофункциональных центров, восемь спортивных комплексов, а также новые производства, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.