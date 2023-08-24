Казахстан заявил о заинтересованности в развитии промышленности, АПК и транспорта в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия должна "находить деликатный баланс между экономическими интересами стран", считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана заинтересованы в развитии промышленности, агропромышленного комплекса, укреплении сотрудничества в сфере транспорта в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Мы выражаем заинтересованность в развитии промышленности, агропромышленного комплекса через реализацию взаимовыгодных кооперационных проектов, укреплении транспортно-логистического сотрудничества, создании общего финансового рынка, развитии института государств-наблюдателей, сотрудничестве с заинтересованными иностранными государствами и, конечно же, в качественном развитии Евразийской экономической комиссии. Комиссия должна находить деликатный баланс между экономическими интересами стран", - сказал Смаилов.

По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии экономической интеграции в рамках ЕАЭС. "Для планирования новых горизонтов интеграции необходимо четкое понимание текущей ситуации. Коллеги, будем объективны, у нас есть проблемные вопросы, не все работает так, как мы планировали. Евразийский экономический союз проходит стадию взросления. Считаем необходимым не увлекаться втягиванием в интеграцию новых сфер", - отметил премьер-министр.

Он выразил надежду, что готовящийся доклад комиссии о комплексном анализе права в ЕАЭС позволит определить текущее положение дел в союзе, провести соответствующую работу над ошибками и наметить контуры развития экономической интеграции на ближайшую перспективу.