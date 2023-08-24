Венгрия заявила, что ищет пути расширения сотрудничества со странами БРИКС

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш считает, что роль БРИКС в мировой экономике будет возрастать

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Венгрии заинтересовано в расширении экономического сотрудничества со странами БРИКС, включая Россию, с которой приходится выстраивать особые отношения из-за санкций. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя по просьбе журналистов саммит БРИКС, прошедший в Йоханнесбурге.

"Венгрия ищет пути экономического взаимодействия с этими странами, и ее интересам отвечает увеличение взаимной торговли", - сказал Гуйяш, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра. Он уточнил, что это в полной мере относится и к России, являющейся членом БРИКС, хотя отношения с ней носят "особый характер из-за санкций".

Глава канцелярии премьера, выступление которого транслировал телеканал М1, отметил также, что роль БРИКС в мировой экономике будет возрастать, поскольку с учетом предстоящего расширения в это объединение будут входить государства, на долю которых приходится 40% населения Земли.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов объединения решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года.