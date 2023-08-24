В Болгарии формируют комиссию по переводу завода "Лукойла" на нероссийскую нефть

В 2022 году Еврокомиссия разрешила Болгарии выполнение контрактов на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года, однако представители правящего большинства внесли на рассмотрение Народного собрания предложение о досрочном завершении ее поставок

СОФИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Экспертная рабочая группа, сформированная властями Болгарии, обеспечит координацию деятельности государства по обеспечению поэтапного перехода нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" к переработке нероссийской нефти. Об этом сообщает правительственная информационная служба по итогам заседания Совета безопасности при правительстве страны.

На заседании обсуждались возможные риски при досрочном прекращении поставок российской нефти для нужд нефтеперерабатывающего завода, рассматривались доклады, представленные спецслужбами страны и профильными министерствами.

"В правительстве будет создана экспертная рабочая группа, которая будет координировать всю необходимую работу по поэтапному переходу нефтеперерабатывающего завода в Бургасе к переработке нефти нероссийского происхождения. С этой целью будет подготовлен конкретный график", - говорится в сообщении.

В 2022 году Европейская комиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнение контрактов на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года, однако в конце весенней сессии парламента представители правящего большинства внесли на рассмотрение Народного собрания предложение о досрочном завершении ее поставок. Ожидается, что оно будет рассмотрено на осенней сессии парламента, которая начнется 1 сентября.